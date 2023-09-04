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MLB／吉田正尚砲轟葛蘭基 皇家取代運動家變成最爛球隊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
紅襪隊吉田正尚（中）轟出3分砲，接受隊友的歡呼。法新社
紅襪隊吉田正尚（中）轟出3分砲，接受隊友的歡呼。法新社

皇家隊39歲老將葛蘭基（Zack Greinke）本季欲振乏力，今天對紅襪隊中繼3.2局失3分，吞下第14敗，並列大聯盟第2慘，皇家3：7輸球後成為大聯盟最爛球隊。

皇家後援投手克拉克（Taylor Clarke）「假先發」1局退場，葛蘭基第2局接手，投不滿4局被揮出5支安打，失3分都是自責分，致命傷是4局上被吉田正尚轟出3分砲。

吉田本季第14轟出爐，攻下紅襪前3分，成為致勝一擊，也讓葛蘭基吞下10連敗，本季戰績掉到1勝14敗、防禦率5.34。

吉田4打數2安打，攻下3分打點，本季打擊率2成96在美聯排名第5，大谷翔平3成04暫居第4。

皇家本季已經出現3名10敗投手，萊爾斯（Jordan Lyles）15敗是大聯盟敗投王，葛蘭基今天追平洛磯隊弗里蘭（Kyle Freeland）、海盜隊奧維多（Johan Oviedo），3人14敗並列第2慘。

葛蘭基去年重返皇家，近兩季只有5勝23敗，本季唯一勝投是5月24日對金鶯隊先發5局無失分，生涯155敗也是現役最多敗投手。

皇家在主場3連戰2連敗落幕，本季對戰紅襪2勝5敗，戰績掉到42勝96敗；反觀運動家隊在主場對天使隊3連勝，戰績42勝95敗，把大聯盟最爛頭銜讓給皇家。

皇家 大聯盟 紅襪

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