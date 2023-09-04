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MLB／歐森悶了18場終於開砲 第44轟追上大谷但勇士輸球

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
勇士隊明星一壘手歐森（Matt Olson）今天終於開轟，對道奇隊之戰7局上轟出陽春砲，終止本季最長連續18戰未開轟紀錄，本季44轟追平天使隊大谷翔平，並列大聯盟榜首。
勇士隊明星一壘手歐森（Matt Olson）今天終於開轟，對道奇隊之戰7局上轟出陽春砲，終止本季最長連續18戰未開轟紀錄，本季44轟追平天使隊大谷翔平，並列大聯盟榜首。

勇士隊明星一壘手歐森（Matt Olson）今天終於開轟，對道奇隊之戰7局上轟出陽春砲，終止本季最長連續18戰未開轟紀錄，本季44轟追平天使隊大谷翔平，並列大聯盟榜首，不過這也是勇士全場唯一分數，終場1：3落敗，未能完成4連戰橫掃。

道奇24歲菜鳥投手米勒（Bobby Miller）先發7局，只被揮出3支安打，前6局讓勇士掛零，直到7局上才被歐森全壘打破蛋，奪下本季第9勝。

米勒5月24日生涯初登板，對手就是勇士，先發5局失1分奪勝，相隔3個多月再度對決，更以優質內容奪勝，本季出賽17投出9勝3敗、防禦率3.80；勇士本季對戰道奇4勝3敗，未來若在季後賽交手，必須找到破解米勒的方法才行。

米勒表示，4連戰前3場落敗，今天一定要贏球，想要第2次投贏勇士是很大目標，這場比賽調整狀況很好，可能是生涯最佳。

勇士總教練史尼克（Brian Snitker）說：「米勒投球內容很好，讓我們很難應付，這個年輕投手長得不錯、又很強壯，擁有非常光明的未來。」

歐森8月14日對大都會隊開轟後，接下來18場比賽出現全壘打荒，也被大谷超前；他對道奇前3戰13次打數掛零、吞下4次三振，今天終於開轟，也貢獻兩支安打，但勇士不敵米勒、終止6連敗。

勇士 米勒 道奇

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