MLB／阿隆索對水手雙響砲 本季41轟逼近大谷翔平、歐森

大都會隊重砲阿隆索（Pete Alonso）今天火力全開，對水手隊轟出雙響砲，全場攻下4分打點，本季全壘打達到41支，打點也達100分，幫助大都會6：3獲勝。

阿隆索面對水手先發投手柯比（George Kirby），首局揮出安打攻下全場第1分，3局下轟出左外野兩分砲，7局下再從索頓（Trent Thornton）的手中轟出中外野陽春砲，成為大都會獲勝最大功臣，本季對戰水手3場搶下兩勝。

阿隆索2019年菜鳥球季就以53轟奪下國聯全壘打王，去年40轟、131分打點，贏得國聯打點王，今天轟出雙響砲後，成為大聯盟史上第5位生涯前5季出現3次單季40轟的球員。

大都會總教練蕭瓦特（Buck Showalter）表示，無論經歷什麼事，阿隆索每天都做一樣的事，關心隊友和隊，看到像他這樣的人成功，讓人感到更加愉快。

天使隊大谷翔平、勇士隊歐森（Matt Olson）44轟並列大聯盟榜首，阿隆索成為本季第3位超過40轟、100分打點的打者，隊史單季全壘打前6名紀錄，他就包辦3次。

「新人球季彷彿就像昨天。」阿隆索將在明年季後成為自由球員，他說：「今年是生涯第5年，時間過得真快，意義十分重大，紐約對我來說非常特別。」