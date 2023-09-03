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MLB／超強勇士率先90勝 亞古納、阿西亞開轟重創道奇

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
勇士隊阿西亞10局敲出3分砲，成為致勝一擊。法新社
勇士隊阿西亞10局敲出3分砲，成為致勝一擊。法新社

勇士隊氣勢無法擋，今天打到延長10局上，阿西亞（Orlando Arcia）轟出3分砲，本季第17轟也是致命一擊，以4：2擊敗道奇隊，成為本季首支奪下90勝的球隊。

道奇5月作客亞特蘭大，3連戰搶下兩勝，這次在洛杉磯主場毫無優勢，輸掉4連戰前3戰，嘗到對戰4連敗。

勇士開路先鋒亞古納（Ronald Acuna Jr.）前天達成大聯盟史上首次單季30轟、60盜紀錄，接下來兩戰連續開轟，今天3局上面對道奇先發投手希恩（Emmet Sheehan），在3壞球後逮中94英里速球，形成中外野方向454英尺陽春砲，本季第32轟出爐。

這一轟擊球初速達121.2英里，是大聯盟本季最強勁速度，也是2015年官方測速以來，擊球初速第3快的全壘打、擊球初速第6快的一球。

道奇3局下追平比數後，雙方一路僵持到9局結束都未得分，延長10局上，阿西亞砲轟道奇第6任投手維西亞（Alex Vesia），幫助勇士取得6連勝、近10戰第9勝。

勇士戰績90勝45敗，在國聯東區領先排名第2的費城人隊達16場勝差；道奇吞下3連敗，目前83勝52敗仍是國聯第二好，分區領先巨人、響尾蛇隊13.5場勝差。

道奇 勇士 大聯盟

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