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MLB／生涯首次單季10勝近了 菊池雄星連5場先發未達陣

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藍鳥隊日籍左投菊池雄星10勝差一步，連5場先發都未達陣。路透
藍鳥隊日籍左投菊池雄星10勝差一步，連5場先發都未達陣。路透

大聯盟生涯首次單季10勝近在眼前，藍鳥隊日籍左投菊池雄星屢屢受阻，今天對洛磯隊先發4.2局失6分，只有2分自責，終場以7：8落敗，本季戰績變成9勝5敗、防禦率3.63。

菊池2局下、4局下各失兩分，都因隊友失誤讓洛磯延續攻勢，紀錄上未有自責分，5局下兩出局後出現兩次保送，投完100球退場，當時藍鳥5：4領先。

藍鳥第2任投手賈西亞（yimi Garcia）登板，再投保送形成滿壘，接著被道爾（Brenton Doyle）揮出三壘打清光壘包，再被布萊克曼（Charlie Blackmon）揮出安打，這半局失4分有兩分記在菊池身上，成為敗投主因。

菊池2019年展開旅美生涯，前4年單季最多勝是前年效力水手隊7勝，今年投到8月3日擊敗金鶯隊，已經累積9勝，眼看就要突破10勝，就是遲遲無法如願。

他在8月9日對守護者隊先發7局失1分吞敗、16日對費城人隊投6局失1分無關勝敗，接下來3場合計15.1局失13分（9分自責），今天再度吞敗，已經連續5場先發未奪勝。

藍鳥目前戰績74勝62敗仍居美聯東區第3，美聯外卡排名第4，落後遊騎兵隊1.5場勝差，想進季後賽唯一管道必須搶下外卡。

藍鳥 洛磯 費城人

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