MLB／「古巴飛彈」連兩戰吞敗 遊騎兵回不了分區龍頭
遊騎兵隊「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）今天又出問題，後援0.2局失3分，近兩場登板都吞敗，遊騎兵打完延長10局7：9不敵雙城隊，吞下3連敗。
美聯西區冠軍競爭激烈，遊騎兵原本排名第1，最近遭水手、太空人隊超前，但3隊之間最多只有兩場勝差，太空人、遊騎兵在美聯外卡分居第2、第3，戰況可能隨時生變。
查普曼9局上1出局登板，連續解決兩名打者，兩隊打完9局6：6平手，查普曼10局上繼續投球，卻出現暴投、被連揮兩支安打，失3分讓遊騎兵陷入落後局面，10局下追回1分無法挽回戰局，在主場3連戰前兩戰輸球。
查普曼近況時好時壞，從8月22日起，最近6場比賽吞下兩敗，還有兩次救援失敗，只有1次救援成功，本季戰績掉到5勝4敗13中繼4救援、防禦率2.82。
雙城處於競爭力最弱的美聯中區，目前戰績71勝65敗排名第1，分區4隊勝率都不到5成。
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