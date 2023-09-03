MLB／近兩季首次單場4安 老虎卡布雷拉3158安獨居史上第17

老虎隊40歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera），今天打出本季最佳氣勢，對白襪隊之戰5打數4安打、攻下3分打點，領軍10：0大勝，生涯3158安獨居大聯盟史上第17名。

卡布雷拉今天賽前3154安和皇家隊退投名將布瑞特（George Brett）並列17，此役繳出4安鐵支，也是繼2021年9月9日對海盜隊之戰後，再次出現單場4安，再敲8安就可追平遊騎兵隊退役球星貝爾崔（Adrian Beltre），並列史上第16名。

卡布雷拉生涯21年累積49次單場4安，追平漢克阿倫（Hank Aaron）並列史上第21名。

老虎25歲三壘手李普西厄斯（Andre Lipcius） 昨天登上大聯盟，生涯首戰2打數掛零、吞下1次三振，今天1局上轟出兩分砲，生涯首安就是全壘打，5打數1安打、吞下3K。

老虎菜鳥先發投手歐森（Reese Olson）投7局只被揮出4支安打，本季戰績3勝6敗；白襪克里文格（Mike Clevinger）只投4局，被揮出12支安打、包括1支全壘打，失8分慘敗，戰績掉到6勝7敗。