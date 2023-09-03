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MLB／天使菜鳥派瑞斯首安、首盜 大谷被故意保送打不成

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
天使隊菜鳥游擊手派瑞斯生涯首安，跑壘時比出慶祝手勢。法新社
天使隊菜鳥游擊手派瑞斯生涯首安，跑壘時比出慶祝手勢。法新社

天使隊作客奧克蘭，今天對運動家隊3連戰第2戰又以1：2落敗，不過21歲菜鳥游擊手派瑞斯（Kyren Paris）生涯首安、首盜都出爐，他很開心說：「夢想成真非常特別。」

派瑞斯在2019年選秀會第2輪被天使挑中，昨天升上大聯盟，兩次打數掛零、被保送1次，還被觸身球招呼。

派瑞斯今天再扛先發9棒游擊手，面對運動家先發投手布萊克柏恩（Paul Blackburn），2局上揮出二壘滾地球出局，5局上逮中88英里卡特球，形成中外野安打。

生涯首安出爐後，派瑞斯立刻展現速度盜上二壘，1出局後輪到大谷翔平打擊，被故意四壞保送，天使最後以雙殺打結束這半局攻勢。

派瑞斯的老家離奧克蘭不遠，4位家人到場加油，5局上看到安打出現，相當興奮在看台上歡呼；大聯盟官網指出，天使球迷此役沒有多少機會可慶祝，至少派瑞斯的家人做到了。

天使嘗到近6戰第5敗，戰績掉到64勝72敗，在美聯西區排名第4、外卡第8，遭淘汰只是時間早晚的問題，運動家41勝95敗仍是大聯盟最差球隊。

天使 運動家 大聯盟 大谷翔平

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