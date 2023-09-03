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MLB／兩度敬遠大谷被噓 運動家教頭納悶雙標：昨天怎不噓裁判

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
運動家隊今天以2：1擊敗天使隊，兩度對大谷翔平故意四壞保送奏效，運動家先發投手布萊克本（Paul Blackburn）、總教練柯塞（Mark Kotsay）都認為是正確決定。 美聯社資料照
運動家隊今天以2：1擊敗天使隊，兩度對大谷翔平故意四壞保送奏效，運動家先發投手布萊克本（Paul Blackburn）、總教練柯塞（Mark Kotsay）都認為是正確決定。 美聯社資料照

運動家隊今天以2：1擊敗天使隊，兩度對大谷翔平故意四壞保送奏效，運動家先發投手布萊克本（Paul Blackburn）、總教練柯塞（Mark Kotsay）都認為是正確決定，柯塞直言：「他們打線中能擊敗你的那個人，那就是翔平。」

大谷今天擔任先發第2棒、指定打擊，2打數沒有安打，靠3次保送上壘，其中2次是故意四壞，本季已經累計21次敬遠，超越2021年的20次，寫下生涯單季新高。

運動家先在第5局一出局、二壘有人時故意保送大谷，下一棒朱力（Brandon Drury）打向三壘方向形成雙殺，天使挑戰維持原判；天使9局的反攻以保送開局，連續兩個出局數換進壘，輪到大谷棒次，運動家再次不給打，朱力這回打向中外野的飛球遭到接殺。

布萊克本先發5局被敲4安打、失1分，拿下本季第4勝，談到第5局敬遠大谷，布萊克本表示，自己並不排斥與他正面對決，但考慮到自己今天的狀況，教練團決定閃大谷，他也同意，「那是正確的決定，大谷是能一棒改變比賽的選手。」

柯塞指出，以今天的戰況，大谷隨時都可能輕易轟出球場，把比分改寫成3：2，「他們打線中能擊敗你的那個人，就是翔平，而兩次狀況一壘都是空的，我們決定不讓他打，最終結果也都是好的，今天很幸運策略成功。」

主場作戰卻因保送大谷惹來噓聲，柯塞有理解、也有不解，「我知道大家都想看翔平打擊，但我不懂昨天裁判將他保送上壘時，他們怎麼不噓呢？」大谷昨天在第8局的打席，因投手超時犯規自動加1壞球，獲得保送上壘。

運動家 天使

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