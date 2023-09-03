MiLB／張育成撞出傷情 紅襪3A放進7天傷兵名單
效力紅襪隊3A的台將張育成，昨天在守備時與跑者相撞成傷兵，今天球團已將他放進7天傷兵名單，暫時先休養。
張育成天昨天擔任一壘手出賽，4局上守備時，三壘手達爾貝克（Bobby Dalbec）接球後傳一壘傳偏，張育成試圖補救，與跑者撞在一起，張育成倒地久久不能起身，最終被攤架抬出場。
「Beyond the Monster」網站報導，張育成原本要被送往當地醫院檢查，但他最終留在休息室內；張育成的粉絲團則在昨天賽後透露他的傷情，右肩、左臉都有痠痛，且有輕微腦震盪，保險起見球團未讓他返家，而是留在球場附近的飯店。
伍斯特紅襪隊（Worcester Red Sox）今天球員異動，已將張育成放進7天傷兵名單，這已是他本季第二度進入傷兵名單，前一次為4月底在大聯盟揮棒造成的鉤狀骨折。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言