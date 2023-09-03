MiLB／張育成撞出傷情 紅襪3A放進7天傷兵名單

效力紅襪隊3A的台將張育成，昨天在守備時與跑者相撞成傷兵，今天球團已將他放進7天傷兵名單，暫時先休養。

張育成天昨天擔任一壘手出賽，4局上守備時，三壘手達爾貝克（Bobby Dalbec）接球後傳一壘傳偏，張育成試圖補救，與跑者撞在一起，張育成倒地久久不能起身，最終被攤架抬出場。

「Beyond the Monster」網站報導，張育成原本要被送往當地醫院檢查，但他最終留在休息室內；張育成的粉絲團則在昨天賽後透露他的傷情，右肩、左臉都有痠痛，且有輕微腦震盪，保險起見球團未讓他返家，而是留在球場附近的飯店。

伍斯特紅襪隊（Worcester Red Sox）今天球員異動，已將張育成放進7天傷兵名單，這已是他本季第二度進入傷兵名單，前一次為4月底在大聯盟揮棒造成的鉤狀骨折。