快訊

飛機上要開放5G打電話嗎？專家搖頭有「缺德1事」讓飛航品質下降

雨彈狂襲！「火人祭」沙漠變泥巴地 泥沙淤積至腳踝 上萬民眾受困

海葵疑似「長針眼」 氣象粉專：不太妙 可達強颱等級

MLB／大谷21次敬遠寫單季新高 天使爛到球迷求「釋放鱒谷」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
面對大聯盟戰績最爛的運動家隊，天使隊今天再以1：2輸球，在3連戰吞下前2敗，運動家全場3次保送（含2次故意四壞）大谷翔平奏效，封鎖了大谷，就封鎖了全隊。 美聯社資料照
面對大聯盟戰績最爛的運動家隊，天使隊今天再以1：2輸球，在3連戰吞下前2敗，運動家全場3次保送（含2次故意四壞）大谷翔平奏效，封鎖了大谷，就封鎖了全隊。 美聯社資料照

面對大聯盟戰績最爛的運動家隊，天使隊今天再以1：2輸球，在3連戰吞下前2敗，運動家全場3次保送（含2次故意四壞）大谷翔平奏效，封鎖了大谷，就封鎖了全隊。

大谷今天擔任先發第2棒、指定打擊，2打數沒有安打，靠3次保送上壘，本季已經累計21次敬遠，超越2021年的20次，寫下生涯單季新高。

運動家先在第5局一出局、二壘有人時故意保送大谷，下一棒朱力（Brandon Drury）打向三壘方向形成雙殺，天使挑戰維持原判。

天使9局的最後反攻以保送開局，連續兩個出局數換進壘，輪到大谷棒次，運動家再次不給打，朱力這回打向中外野的飛球遭到接殺，比賽就以1分之差落幕。

運動家的致勝分出現在第4局，魯克（Brent Rooker）敲出飛行距離436呎的兩分砲，這球擊中瞬間，先發投手坎寧（Griffin Canning）連看都不看已知道留不住，最終先發6局失2分，僅被敲4安打、送出7K好投吞敗。

天使證明沒有最爛、只有更爛，連面對戰績墊底的運動家，都輸掉系列賽，球迷湧入留言：「看不到希望的球隊」、「打得還比去年更爛」、「得1分也想贏」、「拜託釋放『「Troutani』」」。

運動家 天使 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷翔平連4場敲安但8場沒轟 天使慘敗運動家

MLB／大谷翔平是否動刀沒進度 天使總管繼續懷抱留人夢

MLB／紐郵力薦大谷轉戰紐約 預言史上首位合法單季70轟

MLB／球迷高舉「用我的韌帶」 大谷2長打+2盜稱霸三壘打榜

相關新聞

MLB／大谷21次敬遠寫單季新高 天使爛到球迷求「釋放鱒谷」

面對大聯盟戰績最爛的運動家隊，天使隊今天再以1：2輸球，在3連戰吞下前2敗，運動家全場3次保送（含2次故意四壞）大谷翔平...

MiLB／影片出爐！張育成輕微腦震盪 倒著唸月份卡卡無關傷情

效力紅襪隊3A的台將張育成，今天守一壘時與跑者相撞倒地，隨後提前傷退，他的粉絲團貼出相撞影片，透露傷情是右肩、左臉痠痛，...

MLB／亞古納再夯本季第31轟 勇士再敗道奇豪取5連勝

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士今天客場迎戰洛杉磯道奇，陣中強棒阿庫尼亞扛出個人本季第31發全壘打，幫助勇士以6比3擊敗...

MLB／大谷翔平連4場敲安但8場沒轟 天使慘敗運動家

美國時間9月的第一天，天使隊大谷翔平以二壘打開啟新月分，維持連續4場敲安的好手感，只不過連續8場未開轟，天使投手群大爆炸...

MLB／洋基4轟炸韋蘭德 賈吉810場250轟史上最速 大物也開砲

洋基隊今天把老牌強投韋蘭德（Justin Verlander）轟成「全壘打製造機」，全場4轟，包括賈吉（Aaron Ju...

MLB／千賀滉大7局12K失1分沒勝投 美媒：列入塞揚討論

大都會隊日籍強投千賀滉大今天繳出7局失1分好投，單場12K追平個人紀錄，大都會雖以2：1擊敗水手隊，但分數在千賀退場後才...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦