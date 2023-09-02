快訊

海葵颱風暴風圈將再擴大 陸上警戒範圍擴及9縣市

新鮮人每月幫家裡繳2.8萬房貸 他怨夢想被父母扼殺

海葵颱風來襲！最新風雨預測出爐 明5地達停班停課標準

MLB／亞古納再夯本季第31轟 勇士再敗道奇豪取5連勝

中央社／ 洛杉磯1日綜合外電報導
亞古納扛出個人本季第31發全壘打，幫助勇士以6比3擊敗道奇，勇士5連勝戰績繼續讀走聯盟。 路透通訊社
亞古納扛出個人本季第31發全壘打，幫助勇士以6比3擊敗道奇，勇士5連勝戰績繼續讀走聯盟。 路透通訊社

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士今天客場迎戰洛杉磯道奇，陣中強棒亞古納扛出個人本季第31發全壘打，幫助勇士以6比3擊敗道奇，取得5連勝且戰績持續獨走全聯盟。

除了亞古納（Ronald Acuna Jr.）開轟，他的隊友達德諾（Travis d'Arnaud）和歐蘇納（Marcell Ozuna）也擊出全壘打，勇士隊本季迄今全壘打數已來到256轟，傲視大聯盟30隊。

勇士左投弗瑞德（Max Fried）先發7局被敲3支安打無失分，並送出10次三振、2次保送，表現優異加上隊友的火力支援，順利奪下個人本季第6場勝投。

道奇今天一路處於落後，8局下派出代打王寇頓（Kolten Wong），他鎖定勇士後援投手強生（Pierce　Johnson）投出的一顆曲球，敲成右外野3分砲，把比數追成3比6，但道奇後續就沒有攻勢，最終無奈吞敗。

勇士贏球後，本季例行賽戰績來到89勝45敗，暫居國家聯盟東區龍頭，戰績也是全聯盟最佳；道奇戰績則來到83勝51敗，仍位居國家聯盟西區龍頭。

延伸閱讀

MLB／大聯盟高層拍板 世界大賽將首見投球時鐘

MLB／用雙響砲回應亞古納寫歷史？貝茲：我是在對抗勇士隊

MLB／道奇持續補強深度 小聯盟約網羅兩屆金手套捕手

MLB／道奇岡索林跨過激勵獎金門檻 但將動TJ手術本季報銷

相關新聞

MiLB／影片出爐！張育成輕微腦震盪 倒著唸月份卡卡無關傷情

效力紅襪隊3A的台將張育成，今天守一壘時與跑者相撞倒地，隨後提前傷退，他的粉絲團貼出相撞影片，透露傷情是右肩、左臉痠痛，...

MLB／白忙一場？天使大出清 總管認還是超過豪華稅線

天使隊的大出清，最終還是沒有達到減稅效果，總管梅納西（Perry Minasian）今天受訪指出，在這波異動之後，並未讓...

MLB／大谷翔平是否動刀沒進度 天使總管繼續懷抱留人夢

天使隊大出清後，總管梅納西（Perry Minasian）今天出面受訪，話題當然還是要繞回大谷翔平，對於他傷後的下一步，...

MLB／千賀滉大7局12K失1分沒勝投 美媒：列入塞揚討論

大都會隊日籍強投千賀滉大今天繳出7局失1分好投，單場12K追平個人紀錄，大都會雖以2：1擊敗水手隊，但分數在千賀退場後才...

MLB／大聯盟高層拍板 世界大賽將首見投球時鐘

儘管球迷擔心關鍵時刻左右結局，美國職棒大聯盟高層今天決定，季後賽沿用球季間的投球時鐘，總冠軍賽「世界大賽」首次採用計時器...

MLB／亞古納再夯本季第31轟 勇士再敗道奇豪取5連勝

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士今天客場迎戰洛杉磯道奇，陣中強棒阿庫尼亞扛出個人本季第31發全壘打，幫助勇士以6比3擊敗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦