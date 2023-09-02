MLB／亞古納再夯本季第31轟 勇士再敗道奇豪取5連勝
美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士今天客場迎戰洛杉磯道奇，陣中強棒亞古納扛出個人本季第31發全壘打，幫助勇士以6比3擊敗道奇，取得5連勝且戰績持續獨走全聯盟。
除了亞古納（Ronald Acuna Jr.）開轟，他的隊友達德諾（Travis d'Arnaud）和歐蘇納（Marcell Ozuna）也擊出全壘打，勇士隊本季迄今全壘打數已來到256轟，傲視大聯盟30隊。
勇士左投弗瑞德（Max Fried）先發7局被敲3支安打無失分，並送出10次三振、2次保送，表現優異加上隊友的火力支援，順利奪下個人本季第6場勝投。
道奇今天一路處於落後，8局下派出代打王寇頓（Kolten Wong），他鎖定勇士後援投手強生（Pierce Johnson）投出的一顆曲球，敲成右外野3分砲，把比數追成3比6，但道奇後續就沒有攻勢，最終無奈吞敗。
勇士贏球後，本季例行賽戰績來到89勝45敗，暫居國家聯盟東區龍頭，戰績也是全聯盟最佳；道奇戰績則來到83勝51敗，仍位居國家聯盟西區龍頭。
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