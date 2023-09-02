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MLB／大谷翔平連4場敲安但8場沒轟 天使慘敗運動家

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
天使隊大谷翔平8局被保送，再靠隊友安打回本壘得分。法新社
天使隊大谷翔平8局被保送，再靠隊友安打回本壘得分。法新社

美國時間9月的第一天，天使大谷翔平以二壘打開啟新月分，維持連續4場敲安的好手感，只不過連續8場未開轟，天使投手群大爆炸，以9：2慘敗給大聯盟戰績最差的運動家隊。

大谷翔平今天擔任第3棒、指定打擊，前兩打席面對運動家先發投手西爾斯（JP Sears），在1局上敲出一壘滾地、3局上敲出三壘滾地出局。

6局上，大谷翔平總算攻克西爾斯，將一顆80.5哩的橫掃球敲成右外野的二壘安打，只不過後續棒次都出局，天使還是沒能得分。

吞了7顆鴨蛋的天使，在8局上2出局後，先由大谷翔平四壞上壘，但原因很罕見，運動家隊左投紐康柏（Sean Newcomb）在2好3壞後，因投球超時，被判1顆壞球，站上壘包的大谷更靠朱力（Brandon Drury）的二壘打跑回球隊第1分；9局上歐霍普（Logan O'Hoppe）再貢獻1發陽春砲。

這2分對天使來說是杯水車薪，先發投手山多瓦（Patrick Sandoval）3.2局被敲5支安打，狂失5分，後援2局的巴雷亞（Jaime Barria）則丟掉4分，包含被魯伊茲（Esteury Ruiz）敲出2分砲。

大谷翔平全場3打數1安打，另有1次保送，賽後打擊率3成07，6、7月都拿下單月MVP的他，在8月數據下滑，27場出賽打擊率3成16，5發全壘打、14分打點，前一次開轟已經是8月24日，就看9月能否重返巔峰。

大谷翔平 天使 運動家

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