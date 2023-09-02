MLB／洋基4轟炸韋蘭德 賈吉810場250轟史上最速 大物也開砲

洋基隊今天把老牌強投韋蘭德（Justin Verlander）轟成「全壘打製造機」，全場4轟，包括賈吉（Aaron Judge）破紀錄的第250轟，洋基終場以6：2擊敗太空人隊。

韋蘭德先發6局被敲8安打、失6分，所挨4轟分別是第1局勒梅休（DJ LeMahieu）陽春砲、多明奎茲（Jasson Dominguez）兩分砲、第3局史丹頓（Giancarlo Stanton）兩分砲、第5局賈吉陽春砲。

多明奎茲是洋基農場排名第2的潛力新秀，生涯首打席就開轟。 美聯社

多明奎茲是洋基農場排名第2的潛力新秀，今天升上大聯盟，擔任先發第5棒、中外野手，在大聯盟的第1打席、第2球就敲全壘打，成為隊史第6位生涯首打席開轟的新人，前一人就是2016年的賈吉。

JASSON DOMINGUEZ TAKES JUSTIN VERLANDER DEEP IN HIS FIRST MLB AT BAT pic.twitter.com/pJU35mBHkP — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2023年9月2日

洋基隊賈吉達成最速250轟。 路透社

賈吉第5局的全壘打是本季第30轟，也為自己寫下新紀錄，以810場出賽敲出250轟為史上最速，超越費城人隊球星哈沃德（Ryan Howard）的855場。