MLB／大谷翔平是否動刀沒進度 天使總管繼續懷抱留人夢

天使隊大出清後，總管梅納西（Perry Minasian）今天出面受訪，話題當然還是要繞回大谷翔平，對於他傷後的下一步，直言沒有新進度，依然是那句「他會打到他說不打了為止」。

大谷因右肘韌帶撕裂傷，本季投球任務關機，繼續以打者身分出賽，外界關心他需不需要動刀、何時要去動刀、繼續出賽會不會加重傷勢，而大谷在診斷出傷情後不曾受訪，今天媒體試圖從梅納西身上找答案也沒結果。

梅納西表示，大谷在受傷之後依然打得很好，他的揮棒、跑壘都和之前一樣，在攻擊上持續幫助球隊，球隊也有每天確認他的狀況，「他會繼續出賽，除非他說不打了。」

天使今年注定又要留下慘淡的一季，大谷的季後賽夢難圓，外界認為留人難度高，梅納西繼續懷抱著希望。

「我認為天使依然是支有吸引力的球隊。」梅納西表示，他這幾天有與幾名球員聊過，他無意指名任何選手，但能透露的是對話內容相當正面，「我知道我們這幾個月來打得不好，儘管如此，還是會有好事發生，我相信很多球員也都這麼覺得。」