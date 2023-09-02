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MLB／天使出清還是超過豪華稅線 總管說不影響明年補強

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊的大出清，最終還是沒有達到減稅效果，但總管梅納西表示不會影響明年的補強計畫，代表還是有可能會續留大谷。 美聯社
天使隊的大出清，最終還是沒有達到減稅效果，但總管梅納西表示不會影響明年的補強計畫，代表還是有可能會續留大谷。 美聯社

天使隊的大出清，最終還是沒有達到減稅效果，總管梅納西（Perry Minasian）今天受訪指出，在這波異動之後，並未讓讓團隊薪資下修到豪華稅線之內，但這不影響2024年的補強計畫。

天使前天將6人放進讓渡名單，5人有球隊接手，吉歐利托（Lucas Giolito）、羅培茲（Reynaldo Lopez）、摩爾（Matt Moore）前進守護者隊，水手隊撿走萊昂（Dominic Leone），瑞佛洛（Hunter Renfroe）則是當紅人，只剩葛里奇克（Randal Grichuk），天使可以選擇直接釋出或留下他。

外界認為天使的作法用意在於消減團隊薪資，達到減稅效果，根據規定，第一年超過豪華稅線的球隊，課徵稅率為20%，連續第二年提升為30%、連第三年則為50%，若天使可以下修到稅線內，這將使得明年若超過豪華稅門檻，稅率可以控制在20%。

梅納西證實，團隊薪資並未下修到稅線內，但拒絕透露究竟差了多少，他也進一步強調，「就我現在得到的資訊來看，這並不會影響我們在2024年的補強計畫。」

外界也好奇，形同舉白旗的陣容異動之後，高層是否與球員有過對話，梅納西說並沒有，「他們都很聰明，可以能理解現在的處境，我們有與幾名特定選手聊過，但確實不是全隊，這就是職業棒球的一部分，根據你的排名會有陣容異動，像這樣的事情多少會發生。

天使 水手 守護者

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