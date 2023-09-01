MLB／洋基首位20轟20盜菜鳥 沃爾普曾2度與中華隊交手

洋基隊大物新人沃爾普（Anthony Volpe）逐漸適應大聯盟，今天在第9局轟出追平3分砲，單季「20轟、20盜」順利達陣，不過洋基二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）10局下發生再見失誤，最終以3：4輸球。

沃爾普成為響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）後，本季第2位達成「20轟、20盜」的新秀，同時是洋基隊史第1位、大聯盟史上第15位。沃爾普賽後受訪時說，「我從來沒有設定這個賽季目標，被載入洋基隊史紀錄真的非常酷。」

沃爾普本季已累積20轟、21次盜壘及57分打點，打擊率2成19，攻擊指數（OPS）0.706。雖打擊成績仍低於聯盟平均，但他的勝利貢獻值（WAR）3.6，全隊只低於王牌投手柯爾（Gerrit Cole）。

Anthony Volpe is the first @Yankees rookie to go 20 HR/20 SB in a season. 💪

And he ties the game with two outs in the 9th! pic.twitter.com/j8KSI9vfXl — MLB (@MLB) 2023年8月31日

值得一提的是，沃爾普曾在2013年來台，代表美國參加第2屆U12世界盃棒球賽，並在天母球場舉行的冠軍戰以8：1擊敗中華隊，還獲選大會最佳二壘手；2016年在日本福島縣進行的第3屆U15世界盃，沃爾普再度當選國手，在預賽以18：3大勝中華隊，美國最後奪下季軍。

洋基本季幾乎和季後賽絕緣，最近開啟練兵模式，對此柯爾表示，「老實說這令人很興奮，球隊有年輕血液，他們正在學習大聯盟的一切。」