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MLB／用雙響砲回應亞古納寫歷史？貝茲：我是在對抗勇士隊

聯合新聞網／ 綜合報導
貝茲單場雙響砲。 美聯社
貝茲單場雙響砲。 美聯社

國聯戰績最好的勇士道奇今天正面交鋒，同時也上演MVP爭奪戰，勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）轟出滿貫砲，寫下史無前例「30轟、60盜」紀錄；道奇隊貝茲（Mookie Betts）則是單場雙響砲進帳4分打點，這場「神仙打架」戲碼最終是由勇士以8：7險勝道奇。

勇士推出三振王史泰德（Spencer Strider）先發，道奇首局就靠孟西（Max Muncy）高飛犧牲打先馳得點。第二局勇士從道奇先發林恩（Lance Lynn）手中攻下6分大局，包含亞古納寫下歷史的滿貫砲。

5局上勇士哈里斯（Michael Harris II）又敲出陽春砲，取得7：1領先。不過道奇沒有就此放棄，他們執行「全壘打戰術」，5局下貝茲將史泰德的球轟向右外野，球正好從右外野手亞古納面前飛過，形成三分砲，這也是貝茲生涯第250轟。

6局上勇士再添1分，不過7局下新秀布許（Michael Busch）和貝茲再各轟1發陽春砲，8局下孟西也補上1發，追到7：8落後，道奇9局下進占得點圈，但2次機會都沒把握，最終遺憾吞敗。

貝茲用球棒回應亞古納寫歷史，成為媒體關注焦點，不過貝茲受訪時解釋，「我不是在對抗亞古納，是在對抗勇士隊。」亞古納則表示，「貝茲和我關係非常好，只要有機會我們就會聊天，今天比賽中就聊過幾句。」

這場比賽氣氛宛如季後賽前哨戰，貝茲直言，「這種氣氛就是棒球有趣的原因。」道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說，「你能看見這場比賽的強度、擊球品質及人群支持，這很有季後賽感覺。」

道奇 勇士 貝茲 亞古納

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