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MLB／下午結婚、晚上滿貫 亞古納30轟60盜寫空前紀錄
勇士隊亞古納（Ronald Acuña Jr.）用重砲俊足寫空前紀錄，今天白天才剛舉辦婚禮的他，晚上以滿貫砲「解鎖」本季第30轟，成為大聯盟史上第一位完成單季30轟、60盜的球員，幫助勇士終場以8：7擊敗道奇隊。
亞古納破紀錄的一轟出現在第2局滿壘的打席，將林恩（Lance Lynn）93.7哩直球掃出中左外牆外，這一發滿貫砲打破平手局面，勇士取得5：1領先。
大聯盟過去產出過單季30轟、50盜，由1987年戴維斯（Eric Davis）、1990年邦茲（Barry Bonds）締造，但30轟、60盜的偉業還是第一次出現。
今天下午亞古納剛在洛杉磯與女友完婚，隨後就在比賽中敲出滿貫砲，為自己轟出雙喜。小倆口低調安排婚禮，日期在幾個禮拜前敲定，並未告訴隊友，哈里斯二世（Michael Harris II）、皮拉（Kevin Pillar）就笑稱，自己的邀請函應該還躺在信箱裡。
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