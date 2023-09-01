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MiLB／野手陳聖平美職生涯首度當投手 張育成3A沒安打

中央社／ 台北1日電
美職響尾蛇隊小聯盟2A野手陳聖平今天因為敗戰處理，職業生涯首度踏上投手丘投球。 聯合報系資料照
美職響尾蛇隊小聯盟2A野手陳聖平今天因為敗戰處理，職業生涯首度踏上投手丘投球。 聯合報系資料照

美職響尾蛇隊小聯盟2A野手陳聖平今天因為敗戰處理，職業生涯首度踏上投手丘投球，而且還演出後援1.1局沒有失分、1次三振表現；海盜隊2A的鄭宗哲則是敲出1打點安打。

響尾蛇隊2A與運動家2A的賽事，響尾蛇隊2A在0比6落後的情況下，8局上又被猛攻5分，形成大比分落後，為了消耗局數，陳聖平在8局上、2人出局、球隊11分落後的情況下登板投球，讓打者擊出游擊方向滾地球出局，順利讓第8局結束。

陳聖平在9局上續投，一開始被敲出一壘安打，不過接下來連2棒讓打者擊出中外野飛球出局，接著再被敲安打面臨一、二壘有人危機，最後飆出三振化解。總計陳聖平後援投1.1局，被敲出2支安打，沒有失分，這是他職業生涯首度登板投球。

海盜隊2A的野手鄭宗哲在對老虎隊2A的賽事中出賽，先發打第2棒、擔任游擊手，前3個打席都出局，不過8局上球隊三壘有人時，鄭宗哲敲出安打送回追平分。總計鄭宗哲4打數敲出1支安打，本季目前在2A打擊率2成66，不過最後海盜隊2A仍以3比4不敵老虎隊2A。

另外，紅襪隊3A的台灣好手張育成先發擔任開路先鋒、守二壘，1局下擊出左外野平飛球遭接殺，3局下遭到三振，6局下擊出游擊方向滾地球出局，8局下再度遭到三振。總計張育成4打數沒有敲出安打，吞下2次三振，目前在3A打擊率3成17。

鄭宗哲 陳聖平

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