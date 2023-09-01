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MLB／超低價網羅天使3投手 守護者總管：罕見的機會

聯合新聞網／ 綜合報導
因處在「美中不足」的分區，讓還有機會爭奪王座的守護者一口氣向天使盤來3名投手補強。 截圖自守護者推特
因處在「美中不足」的分區，讓還有機會爭奪王座的守護者一口氣向天使盤來3名投手補強。 截圖自守護者推特

天使隊先前將6名球員放進讓渡名單，今天守護者隊一口氣網羅3名投手，分別是吉歐利托（Lucas Giolito）、羅培茲（Reynaldo Lopez）及摩爾（Matt Moore），守護者隊總經理安托列提（Chris Antonetti）直言想拚進季後賽。

守護者去年打進季後賽，今年只有64勝70敗，落後美聯中區龍頭雙城5場勝差。據ESPN報導，守護者這操作令外界感到驚訝，安托列提則表示，「我們有罕見的機會得到這3名球員，希望他們能幫助球隊前進，我們會繼續和雙城競爭美中第1。有很多球員被讓渡，我們覺得這3人最有幫助。」

吉歐利托本季先發27場，主投153.2局，防禦率4.45，安托列提也稱讚，「他一直是非常耐投的大聯盟級先發投手，很高興他加入我們的輪值，提供有競爭力的局數。」

守護者補強這3位投手，代價約為370萬美元，安托列提表示，「我們必須把握改善球隊的任何機會，錢不是問題。無論今年還是過去幾年，我們都很幸運沒做交易，還能透過資金補強。」

如果守護者最終打進季後賽，這3名投手都能參加。守護者也將哈斯（Eric Haase）和巴頓菲爾德（Peyton Battenfield）指定讓渡（DFA），清出40人名單空間。

天使 守護者

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