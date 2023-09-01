天使辦到了！6人DFA被撿走5人 荷包省1.8億閃豪華稅

失敗的賽季，至少要守住荷包，天使隊昨天將6名選手放進指定讓渡名單，其中5人被撿走，團隊薪資下修570萬美元（約台幣1.8億），可望成功壓在豪華稅線2.33億美元以下。

天使昨天所丟掉的球員中，有5人獲得其他球隊青睞，吉歐利托（Lucas Giolito）、羅培茲（Reynaldo Lopez）、摩爾（Matt Moore）前進守護者隊，水手隊撿走萊昂（Dominic Leone），瑞佛洛（Hunter Renfroe）則是當紅人，只剩葛里奇克（Randal Grichuk）沒有球隊出手，天使可以選擇直接釋出或留下他。

新東家將承接5人剩餘合約，估省下570萬美元，儘管團隊薪資統計數字需等待12月官方正式公布，但當地媒體橘郡紀計算，團隊薪資已成功下修到2.33億美元以下。

根據規定，第一年超過豪華稅線的球隊，課徵稅率為20%，連續第二年提升為30%、連第三年則為50%。天使下修稅線內，這將使得明年若超過豪華稅門檻，稅率可以控制在20%，若對大谷翔平提出合格報價、最終留人失敗，所獲得的補償選秀籤位也可從第4輪提前到第2輪。