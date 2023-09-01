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MLB／不想當薪水小偷 達比修骨刺採注射治療不排除本季歸隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
教士隊37歲日籍投手達比修有右肘不適檢查結果出爐，沒有韌帶損傷、而是骨刺問題。 路透社
教士隊37歲日籍投手達比修有右肘不適檢查結果出爐，沒有韌帶損傷、而是骨刺問題。 路透社

教士隊37歲日籍投手達比修有右肘不適檢查結果出爐，沒有韌帶損傷、而是骨刺問題，儘管本季能否重返賽場存疑，但這樣的消息已讓他本人及球團都鬆了一口氣。

達比修表示，「韌帶沒有問題，確實是鬆了一口氣。」他將進行可體松注射治療，暫時停止訓練；總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，如果達比修的手肘不適問題，能透過注射治療獲得改善，本季仍有再出賽的可能性。

達比修有強烈的意志要在本季歸隊，預計休息幾天後就要恢復傳接，「我的工作就是上場，我是領薪水來這裡出賽、投球的，如果最終還是無法在本季復出，也只能這樣，但如果連嘗試都不嘗試，我感覺那是對自己工作的不敬。」

達比修表示，不排除季後進行清創手術根治，但目前還無法完全確定發炎是否因骨刺引起，也必須考慮動刀的風險。

達比修有 教士

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