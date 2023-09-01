快訊

我國央行總裁評比奪下第四「A」楊金龍回應了

向北京遞名片 蔣萬安會是國民黨穩定2024變局活棋？

台北橋賓士逆向撞7車！一地狼藉塞爆 駕駛肇事逃逸

MLB／白襪老闆不賣球隊因沒其他興趣 明言不參戰搶大谷

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
白襪老闆選定由選手出身、原任助理總管的蓋茲（Chris Getz）接任總管職務。 美聯社
白襪老闆選定由選手出身、原任助理總管的蓋茲（Chris Getz）接任總管職務。 美聯社

今年季後將上演的大谷翔平爭奪戰，可以先排除一隊，白襪隊老闆藍斯多夫（Jerry Reinsdorf）明言：「我們不會參與爭奪大谷，我們也不會開10年合約去簽投手，但我們會變得更強。」

白襪目前戰績53勝81敗、勝率3成96居美聯中區第4，寫下一個失敗賽季，日前解雇資深副總威廉斯（Ken Williams）、總管罕恩（Rick Hahn），今天確定由選手出身、原任助理總管的蓋茲（Chris Getz）接任兩人職務。

藍斯多夫接受電台訪問，他坦言今年是「徹底的惡夢」，「我有很多朋友都問我幹嘛不賣掉球隊，答案很簡單，我喜歡我現在所做的事，不管好壞。如果不經營球隊，我還能做什麼？我是個無聊的人，我不打高爾夫、不打橋牌，但我想讓球隊變得更強，在我離開之前變得更強。」

他也說，很多球迷都問他，為什麼白襪不花錢補強，「但我們今年花了很多錢了，今年團隊薪資1.85億美元，如果蓋茲在補強上有任何需要，我們都會去做。」他進一步提到，「聽著，我們不會參與爭奪大谷，我們不會開給投手10年合約，但是我們會嘗試變得更強。」

白襪 高爾夫 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷局數不足退出投手榜 將2度達標「Quintuple 100」

大聯盟大巨蛋報告出爐 MLB專家針對4部分提出改善建議

MLB／勇士歐森最長全壘打荒達15場 就是無法追上大谷44轟

打球不行打人也被扁 白襪黑到底老闆也抓狂

相關新聞

MLB／白襪老闆不賣球隊因沒其他興趣 明言不參戰搶大谷

今年季後將上演的大谷翔平爭奪戰，可以先排除一隊，白襪隊老闆藍斯多夫（Jerry Reinsdorf）明言：「我們不會參與...

MLB／勇士三轟破隊史紀錄取勝 接下來將挑戰19年雙城

勇士隊本季砲火相當猛烈，今日與洛磯系列賽最終戰，勇士隊三人開轟打破隊史紀錄，三連戰橫掃洛磯，目前勇士團隊全壘打數來到250支，距離2019年雙城的聯盟紀錄還有57支。 今天靠著皮拉（Kevin

MLB／大谷局數不足退出投手榜 將2度達標「Quintuple 100」

大谷翔平連2戰有打點，本季已貢獻95分打點，有望生涯第2度達成「Quintuple 100」（投打5數據皆滿百）偉業。 大谷翔平在2021年賽季累積100分打點、138支安打、103得分、130

MLB／洋基三壘手明年誰來扛 美媒曝一人選「攻守兼具」

洋基本季戰績開高走低，確定目標展望明年賽季，休賽季預計將會有不小的補強，對此美媒也評估，洋基會是三壘手查普曼（Matt Chapman）的潛在下家。 洋基前日將老將三壘手唐納森（Josh Don

MLB／遊騎兵查普曼又掉鍊子 延長賽再見觸身奉送勝利

遊騎兵本季雖然進攻火力凶猛，但在關鍵時刻總是掉鍊子，今日延長賽離奇輸球，10局上大中滿壘計，10下終結者查普曼（Aroldis Chapman）砸鍋，投出再見觸身球奉送勝利。 遊騎兵本季的得失分

MiLB／鄧愷威3A首場優質先發 6局飆7K僅1責失

美職波士頓紅襪隊小聯盟3A台灣好手張育成今天5打數敲出1支安打，連5場出賽有安打；巨人隊3A投手鄧愷威則是先發主投6局，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦