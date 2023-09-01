MLB／白襪老闆不賣球隊因沒其他興趣 明言不參戰搶大谷

今年季後將上演的大谷翔平爭奪戰，可以先排除一隊，白襪隊老闆藍斯多夫（Jerry Reinsdorf）明言：「我們不會參與爭奪大谷，我們也不會開10年合約去簽投手，但我們會變得更強。」

白襪目前戰績53勝81敗、勝率3成96居美聯中區第4，寫下一個失敗賽季，日前解雇資深副總威廉斯（Ken Williams）、總管罕恩（Rick Hahn），今天確定由選手出身、原任助理總管的蓋茲（Chris Getz）接任兩人職務。

藍斯多夫接受電台訪問，他坦言今年是「徹底的惡夢」，「我有很多朋友都問我幹嘛不賣掉球隊，答案很簡單，我喜歡我現在所做的事，不管好壞。如果不經營球隊，我還能做什麼？我是個無聊的人，我不打高爾夫、不打橋牌，但我想讓球隊變得更強，在我離開之前變得更強。」

他也說，很多球迷都問他，為什麼白襪不花錢補強，「但我們今年花了很多錢了，今年團隊薪資1.85億美元，如果蓋茲在補強上有任何需要，我們都會去做。」他進一步提到，「聽著，我們不會參與爭奪大谷，我們不會開給投手10年合約，但是我們會嘗試變得更強。」