桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒晉級男單16強

台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT阿拉木圖挑戰賽男單首輪歷經5局大戰，最終以3比2力退克羅埃西亞選手加奇尼，收下對戰6連勝，晉級16強。

林昀儒去年參加在哈薩克舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽，男雙、混雙都登頂奪冠，唯獨男單以亞軍作收，今年故地重遊，稍早混雙首輪與陳思羽搭檔順利過關，邁出衛冕第一步。

世界排名第9的林昀儒稍作休息後在男單首輪上陣，對手為排名第55克羅埃西亞選手加奇尼（AndrejGacina），過去5度交手，都由林昀儒拿下勝利。

林昀儒首局攻勢遭對手限制，以8比11將首局拱手讓人，次局找回節奏，以11比9扳平。

林昀儒第3局浪費開局6比0領先優勢，以12比14讓出，所幸及時回穩，以11比5搶下第4局，將戰線逼入決勝局。

林昀儒決勝局在6比6平手時頂住壓力，以11比8勝出，這也是他單日第2場勝利，接下來16強賽將碰上日本選手及川瑞基。

「桌球教父」莊智淵男單首輪同樣歷經5局激戰，可惜以2比3不敵瑞典小將摩賈德（Truls Moregard），無緣晉級。

女單部分，3名台灣女將分頭出擊，劉馨尹以3比0淘汰韓國選手金娜英，挺進16強，而陳思羽、黃怡樺都在首輪止步。