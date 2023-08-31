桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒晉級男單16強
台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT阿拉木圖挑戰賽男單首輪歷經5局大戰，最終以3比2力退克羅埃西亞選手加奇尼，收下對戰6連勝，晉級16強。
林昀儒去年參加在哈薩克舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽，男雙、混雙都登頂奪冠，唯獨男單以亞軍作收，今年故地重遊，稍早混雙首輪與陳思羽搭檔順利過關，邁出衛冕第一步。
世界排名第9的林昀儒稍作休息後在男單首輪上陣，對手為排名第55克羅埃西亞選手加奇尼（AndrejGacina），過去5度交手，都由林昀儒拿下勝利。
林昀儒首局攻勢遭對手限制，以8比11將首局拱手讓人，次局找回節奏，以11比9扳平。
林昀儒第3局浪費開局6比0領先優勢，以12比14讓出，所幸及時回穩，以11比5搶下第4局，將戰線逼入決勝局。
林昀儒決勝局在6比6平手時頂住壓力，以11比8勝出，這也是他單日第2場勝利，接下來16強賽將碰上日本選手及川瑞基。
「桌球教父」莊智淵男單首輪同樣歷經5局激戰，可惜以2比3不敵瑞典小將摩賈德（Truls Moregard），無緣晉級。
女單部分，3名台灣女將分頭出擊，劉馨尹以3比0淘汰韓國選手金娜英，挺進16強，而陳思羽、黃怡樺都在首輪止步。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言