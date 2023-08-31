MLB／勇士三轟破隊史紀錄取勝 接下來將挑戰19年雙城

勇士隊本季砲火相當猛烈，今日與洛磯系列賽最終戰，勇士隊三人開轟打破隊史紀錄，三連戰橫掃洛磯，目前勇士團隊全壘打數來到250支，距離2019年雙城的聯盟紀錄還有57支。

今天靠著皮拉（Kevin Pillar）、歐蘇納（Marcell Ozuna）、阿西亞（Orlando Arcia）先後開轟，勇士全隊總計敲出12支安打，最終以7：3收下勝利。

勇士派上新秀維恩斯（Darius Vines）先發登板交出優質先發，主投6局挨4安，失2分飆出5次三振，最終收下勝利。而他也成為洛磯主場首位初登板主投6局失2分以下的客場投手。

勇士在阿西亞開轟後，正式以250轟超越2019年勇士的隊史紀錄，去年敲出243轟，則是排名第三。目前團隊全壘打數穩居全聯盟第一，遙遙領先第二名的道奇隊42轟，按照勇士現今的開轟速度，賽季結束後將會達到306轟。而大聯盟單季最多轟紀錄是2019年雙城的307轟。

勇士現有3名球員達標30轟分別，是一壘手歐森（Matt Olson，43轟）、歐蘇納（31轟）、萊里（Austin Riley，31轟），沒有意外的話亞古納（Ronald Acuna Jr.，29轟）和奧比斯（Ozzie Albies，28轟）很快就會跟上他們的行列，將繼2019年雙城後再次有5名30轟的打者在同一隊上。