MLB／大谷局數不足退出投手榜 將2度達標「Quintuple 100」
大谷翔平連2戰有打點，本季已貢獻95分打點，有望生涯第2度達成「Quintuple 100」（投打5數據皆滿百）偉業。
大谷翔平在2021年賽季累積100分打點、138支安打、103得分、130.1局投球及156次三振，成為大聯盟史上首位Quintuple 100球員。
大谷雖右手肘尺側副韌帶撕裂，但本季有132局投球、167次三振、150安打及101得分達標，天使隊目前還有28場例行賽，打點應該也能順利達標。
值得一提的是，天使今年已打134場比賽，因為大谷只投132局，不再符合規定投球局數，先前防禦率3.14（第5）、被打擊率0.184（第1）及每局被上壘率1.06（第5），都被移出投手成績排行榜。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言