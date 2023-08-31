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MLB／大谷局數不足退出投手榜 將2度達標「Quintuple 100」

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

大谷翔平連2戰有打點，本季已貢獻95分打點，有望生涯第2度達成「Quintuple 100」（投打5數據皆滿百）偉業。

大谷翔平在2021年賽季累積100分打點、138支安打、103得分、130.1局投球及156次三振，成為大聯盟史上首位Quintuple 100球員。

大谷雖右手肘尺側副韌帶撕裂，但本季有132局投球、167次三振、150安打及101得分達標，天使隊目前還有28場例行賽，打點應該也能順利達標。

值得一提的是，天使今年已打134場比賽，因為大谷只投132局，不再符合規定投球局數，先前防禦率3.14（第5）、被打擊率0.184（第1）及每局被上壘率1.06（第5），都被移出投手成績排行榜。

大谷翔平

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