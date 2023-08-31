MLB／金鶯近9年首次分區封王有望 上次是陳偉殷生涯高峰

金鶯隊13勝投手吉布森（Kyle Gibson）今天在主場表現失常，只投4.1局失7分退場，也讓金鶯從第3局起，一路落後到比賽結束，以5：10輸給白襪隊，未能完成3連戰橫掃，想超越去年球季勝場數還要等一等。

金鶯去年83勝79敗在美聯東區排名第4，今年氣勢更旺，昨天就已達到相同勝場，今天輸球後仍以83勝50敗在美聯15隊領先，如果按照目前速度，季末有機會衝上百勝。

金鶯挑戰近9季首座分區冠軍，唯一威脅是光芒隊，只領先1.5場勝差。

吉布森今天投不滿5局，被揮出9支安打，包括3支全壘打，失7分全是自責分，戰績掉到13勝8敗、防禦率5.15。

白襪中外野手重砲羅伯特（Luis Robert Jr.）本季第35轟出爐，美聯排名仍居第2，落後大谷翔平9轟；他在3局上轟出陽春砲、攻下勝利打點，連續4場比賽出現雙安，也中斷連4戰未開轟，他說：「贏球就是好事，很開心轟出全壘打。」

金鶯最近一次進入季後賽是2016年，以外卡身分晉級，最近分區冠軍則是2014年，也是旅美好手陳偉殷投出生涯代表作的球季，當年31場先發投出16勝6敗、防禦率3.54，成為隊上最多勝投手，也締造個人單季最多勝紀錄。