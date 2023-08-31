MLB／太空人5連勝與水手並列分區第一 首次在芬威橫掃紅襪
太空人三連戰最終戰，打線面對紅襪投手群狂掃12支安打，成功以7：4擊敗對手，同時也寫下隊史首次在芬威球場橫掃紅襪的紀錄。拿下勝利後，球隊拉出一波5連勝，這五戰狂掃78支安打打破隊史紀錄，並與水手並列美聯西區龍頭。
紅襪先發投手克勞佛（Kutter Crawford）今日扛不住太空人打線狂轟濫炸，2.2局被敲7支安打失6分提早退場，不過後面僅惠特洛克（Garrett Whitlock）在4局上遭到潘尼亞（Jeremy Pena）的三壘安打掉1分外，其餘投手皆無失分。
反觀太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez）表現一樣很穩，上役投出7局無安打表現，今天前五局封鎖紅襪打線，不過6下單局挨4支安打加上隊友失誤，被追回4分，雙方後續僅再敲出零星安打沒能得分，最終太空人就以7：4收下勝利。
太空人先發打線僅塔克（Kyle Tucker）沒有安打表現，其中布萊格曼（Alex Bregman）、馬多納度（Martin Maldonado）、潘尼亞及老將布蘭特利（Michael Brantley）4人安打上雙。
美聯西區呈現三強鼎立的局面，今日賽後，太空人與水手並列龍頭，遊騎兵則還有1場勝差，不過比較後續的賽程安排，太空人接下來的對手勝率較低，也許有望甩開水手與遊騎兵，獨占龍頭寶座。
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