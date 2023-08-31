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MLB／水手8月狂取21勝寫隊史紀錄 教頭盼1個月有60天

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
水手隊克勞佛7局下打出兩分打點安打，興奮地吼叫。法新社
水手隊克勞佛7局下打出兩分打點安打，興奮地吼叫。法新社

美國職棒水手隊今天以5：4逆轉運動家隊，取得8月第21勝，改寫隊史單月最多勝紀錄，持續保持在美西龍頭些微領先太空人隊的勝差，教頭瑟維斯（Scott Servais）笑言「希望8月有60天」。

運動家在2局下先攻下3分，但水手3局下就靠赫南德茲（Teoscar Hernandez）的三分砲扳平，7局上運動家再下一城，不過下個半局水手攻占滿壘，克勞佛（J.P. Crawford）的適時安打敲回2分打點逆轉比數。

單月狂取21勝寫下水手隊史新紀錄，前一次拿下20勝是2001年的水手，當時在4、5、8月都有著20勝，創下單季116勝的隊史紀錄。

創下2001年水手隊都未曾達到過的紀錄，瑟維斯為子弟兵感到高興，「8月應該有個60天吧？不是嗎？我希望是這樣，好瘋狂的1個月。」

克勞佛今年在滿壘時11打數敲出7支安打，今天這支逆轉安雖然擊球初速僅66.8哩，卻依舊在空檔落地，瑟維斯說：「克勞佛就只想要打到球，沒有想太多東西，這是他學到的經驗，我認為這值得年輕球員學習。」

水手 運動家

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