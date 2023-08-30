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MLB／官網列休賽季10大自由球員 大谷排第1、吉歐利托第9

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平被列為10大自由球員之首。 法新社
大谷翔平被列為10大自由球員之首。 法新社

大聯盟例行賽將進入尾聲，目前許多球隊仍在競爭季後賽資格，不過有些球隊戰績不佳，已開始為休賽季陣容調整做準備，大聯盟官網今撰文指出休賽季10大自由球員，大谷翔平仍高居榜首，剛被天使放進讓渡名單的吉歐利托（Lucas Giolito）排第9。

儘管大谷翔平手肘尺側副韌帶撕裂無法投球，仍被官網排在10大自由球員之首，看好天使、道奇、巨人及水手得到他。該文提到，考慮去年賈吉（Aaron Judge）拿到9年3.6億美元，年紀較輕的大谷光是打擊就有10年4億美元身價，加上投球能超越5億美元，但保障金額肯定會受可能無法投球影響。

另外9人依序為小熊外野手貝林傑（Cody Bellinger）、藍鳥三壘手查普曼（Matt Chapman）、教士左投史奈爾（Blake Snell）、教士終結者海德（Josh Hader）、道奇左投烏力亞斯（Julio Urias）、費城人右投諾拉（Aaron Nola）、老虎左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）、吉歐利托和遊騎兵左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）。

吉歐利托仍被看好休賽季拿到好合約。 路透
吉歐利托仍被看好休賽季拿到好合約。 路透

這份名單中表現最差的是吉歐利托，他本季防禦率4.45。官網指出，儘管他轉戰天使後表現不佳，仍會在自由市場吸引關注。沒有球隊會認為他是王牌投手，但他證明過自己是可靠的吃局數投手，能擔任球隊第2、3號先發，因此能得到相對應的薪水。

大谷翔平

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