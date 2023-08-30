MLB／建議大谷翔平完全關機 前教頭梅登：可能影響明年比賽

大谷翔平因手肘尺側副韌帶撕裂無法投球後，打擊成績仍非常出色，今天又繳出3安猛打賞。不過他的前教頭梅登（Joe Maddon）卻認為，大谷應完全關機。

大谷受傷後持續出賽，近7場24打數9安，包含4支二壘安打和2發全壘打。梅登接受「MLB Network」訪問時仍提出建議，「天使隊幾乎沒晉級季後賽機會，如果大谷翔平需進行手術治療，為了讓他至少明年開季能以打者身份歸隊，應該立刻停止所有棒球活動。」

梅登理解持續出賽是大谷翔平的想法，但他認為，「目的是追求打擊成績，這樣做只是將歸隊時間往後移，如果繼續下去，可能影響到明年比賽。」

大谷翔平球季後將成為自由球員，天使目前戰績63勝70敗，落後美聯外卡第3的太空人隊12.5場勝差。梅登表示，「若季後賽機會更渺茫，他可能會提前動手術。」