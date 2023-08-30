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MLB／天使被讓渡球員們吐心聲 吉歐利托：看網路才知道

聯合新聞網／ 綜合報導
吉歐利托看推特才知道自己被放進讓渡名單。 路透
吉歐利托看推特才知道自己被放進讓渡名單。 路透

天使隊今天一口氣將6名球員放進讓渡名單，令外界相當震驚。儘管這些球員們還不一定會離開天使，他們仍在受訪時說出心聲，瑞佛洛（Hunter Renfroe）則拒絕談論此事。

吉歐利托（Lucas Giolito）是這份名單中最大咖的球員，天使為得到他送2位頂級農場新秀給白襪隊，他轉戰天使後吞下5敗，防禦率6.89。吉歐利托時透露自己是在X（推特）上發現進讓渡名單，他說，「我很驚訝，但追根究柢這就是一門生意，有時會有奇怪的生意，必須順其自然。」

隨吉歐利托一起被交易的羅培茲（Reynaldo Lopez）則表示：「他們把我放進讓渡名單，但我現在還是跟天使一起，我會在這直到合約被承接，無論發生什麼事，我都會準備好。」

外野手葛里奇克（Randal Grichuk）7月底被洛磯隊交易到天使，他今天仍擔任先發，敲出3安打，包含1發全壘打。葛里奇克轉戰天使後成績很差，打擊率0.165，攻擊指數（OPS）0.563，他受訪時說，「我會說我是第一個打不好的，作為一支球隊，我們沒贏下該贏的比賽。」

牛棚左投摩爾（Matt Moore）本季防禦率只有2.30，他坦言很驚訝，但不會改變工作情況，「這有點像交易大限，會有些風聲，但我們的工作是職業選手，把一切獻給球隊。」

天使

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