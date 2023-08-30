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MLB／洋基也放棄了！釋出前MVP唐納森、讓渡金手套外野手

聯合新聞網／ 綜合報導
唐納森被釋出。 美聯社
唐納森被釋出。 美聯社

洋基隊本季戰績低迷，今天決定釋出老將三壘手唐納森（Josh Donaldson），並將金手套外野手貝德（Harrison Bader）放進讓渡名單，形同放棄本賽季，也能節省一點豪華稅金。

洋基目前戰績64勝68敗，在美聯東區敬陪末座，落後外卡第3的太空人隊10.5場勝差，洋基從1993年球季起，連續30年勝率達到5成以上，這紀錄可能在今年中斷。

唐納森曾在2015年奪下美聯MVP，近年打擊火力下滑，但2021賽季攻擊指數（OPS）仍高於聯盟平均27%。因此洋基2022年季前發動交易得到他，並吃掉剩餘2年5000萬美元薪水。

沒想到改披條紋衣的唐納森身手退化，去年攻擊指數低於聯盟平均；今年受傷勢影響只出賽33場，雖累積10發全壘打，但打擊率僅0.142。唐納森表現一直受球迷批評，近期又進入傷兵名單，洋基今天終於選擇和他分道揚鑣。

金手套外野手被洋基放進讓渡名單。 法新社
金手套外野手被洋基放進讓渡名單。 法新社

洋基也宣布將中外野手貝德放進讓渡名單。貝德曾在2021年奪下國聯金手套，洋基去年為了得到他，送走先發左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）。貝德來到洋基後養傷一段時間，不過他在季後賽大放異彩，9場比賽轟出5發全壘打，因此深受球迷喜愛。

不過他拼命三郎的個性使他經常受傷，且近期打擊狀況下滑，本季累積7轟、37分打點，打擊率2成37，OPS0.649。貝德雖進攻表現不佳，但擁有優異守備能力，本季剩餘薪水不到90萬美元，其他球隊有可能出手承接這份合約。

洋基 Josh Donaldson

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