MLB／大谷翔平3安2打點無效 天使遭費城人5轟炸翻

日籍球星大谷翔平今天單場3安、2打點的猛打賞演出，依舊救不了天使隊，費城人隊狂敲5轟炸翻天使投手群，讓天使以7：12輸球，吞下3連敗，費城人取得5連勝。

大谷翔平今天作為第2棒、指定打擊，先在第3局敲出一壘打，第5局一壘打則帶有1分打點，9局上最後打席更敲出1分打點二壘打，擊球初速高達118.6哩（約190.8公里），追平大聯盟本季最快，全場5打數3安打，打擊率上升到3成07。

天使打線今天有進展，投手群卻守不住領先，前5局僅因被敲2轟掉2分的先發投手安德森（Tyler Anderson），卻在6局續投遇到亂流，挨了波姆（Alec Bohm）逆轉三分砲，總計5局丟掉6分退場，吞下本季第6敗。

接著第二任投手索瑞安諾（José Soriano）0.2局掉2分，第三任投手巴雷亞（Jaime Barria）2.1局掉4分，包含被敲2轟，每一任投手都踩不住煞車。

費城人全場敲出13支安打，除了波姆關鍵三分砲，哈波（Bryce Harper）、史瓦柏（Kyle Schwarber）、史托特（Bryson Stott）、透納（Trea Turner）也都開轟；天使除了大谷3安外，倫吉佛（Luis Rengifo）雙響砲、葛里奇克（Randal Grichuk）轟出陽春砲，還是無法贏球。

今天賽前，天使將6名主力球員放進讓渡名單中，包含今天開轟的葛里奇克，代表放棄進入季後賽的企圖，目標轉為節省豪華稅。