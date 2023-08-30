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MLB／太空人亞土維 隊史近10年首次完全打擊

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
太空人亞土維昨天達成完全打擊。 路透社
太空人亞土維昨天達成完全打擊。 路透社

「聽牌」完全打擊，太空人隊「小巨人」亞土維8局上轟過波士頓芬威球場「綠色怪物」全壘打牆，用兩分砲胡牌，隊友驚訝不是他成就紀錄，竟是生涯首次完全打擊。

太空人昨天以13：5打爆紅襪隊，但紅襪全場只用兩任投手，先發投手塞爾投4.2局失3分，第二任投手巴爾克洛吃完4.1局被敲11安打、失10分，其中包括亞土維三壘打和兩分砲，完成難得紀錄。

「我知道缺全壘打，但並沒有因此改變擊球策略。」亞土維表示，「我只想著要逮到一顆球，試著把它打出去。」

這是太空人隊史第9次完全打擊、近10年第一次，三壘手布萊格曼超訝異，「我賽後問他，這是你第一次完全打擊？他說對，我回他怎麼可能！我感覺他已經好幾次完全打擊了」。

此役引起更大討論卻是紅襪投手調度，帶著4：3領先進入第6局，隨著失分不斷增加，卻續留巴爾克洛在投手丘上繼續燃燒，調度遭批慘無人道。

紅襪總教練柯拉表示，自己看了也覺得很難受，「但牛棚今天有很多人不能投，第9局考慮派野手上場，但巴爾克洛說『讓我來，我會完成這場比賽』。」

太空人 胡牌 波士頓

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