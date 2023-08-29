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MLB／不會打逆風球？洛伊終結遊騎兵本季8局落後0勝惡夢

聯合新聞網／ 綜合報導
洛伊今天敲出逆轉安打，扮演球隊致勝英雄。 美聯社
洛伊今天敲出逆轉安打，扮演球隊致勝英雄。 美聯社

遊騎兵本季戰績亮眼，火力也是聯盟前段班，卻始終沒有在第9局逆轉贏球的紀錄，只要8局打完落後，賽前戰績是慘烈的0勝47敗，幾乎等同於舉白旗投降，直到今天對大都會的九局上半洛伊（Nathaniel Lowe）敲出關鍵安打幫助球隊逆轉贏球，才總算終結了這個難堪紀錄。

遊騎兵本季的得失分差為+193，在全大聯盟只輸給勇士和光芒，但是跟統計數據預期的81勝比起來，遊騎兵目前為74勝，不會打小分差賽事的缺陷季末逐漸被放大，原先坐穩的美西龍頭也在近期拱手讓給了水手。

除了打線異常的無法攻破對手的守護神，遊騎兵本季破爛的牛棚也是屢屢讓球隊「吃鍋貼」的主因，根據統計，遊騎兵本季團隊25次救援失敗甚至比成功次數還多1次，主力後援史密斯（Will Smith）防禦率高達4.21；季中交易過來的查普曼（Aroldis Chapman）也無法被信任，來到球隊後已經3度砸鍋。

今天遊騎兵帶著2：3的落後進入第9局，眼看要吞下近12場第11敗，但一壘手洛伊一棒替球隊擺脫魔咒，在滿壘時敲出穿越安打幫助球隊逆轉比分，本季第一場8局後的逆轉勝終於到手。

遊騎兵主帥認為這場勝利至關重要，能給近期低迷的球隊不小鼓舞，「我們希望這場勝利能幫助凝聚士氣，讓我們能找回上半季的表現，這支球隊經歷了很多挑戰，沒有人喜歡經歷這些，所以贏得這樣的比賽對球隊意義重大。」

雖然遊騎兵贏球，但今天水手也大勝運動家，目前兩隊間尚有1場勝差。

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