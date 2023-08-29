MLB／巨人大物左投第二場先發就飆11K 上一人是大谷翔平

巨人近期從3A升上大物左投哈里森（Kyle Harrison），而他在生涯第二場先發就技驚四座，面對同為外卡競爭者的紅人，哈里森投6.1局無失分表現精彩，另外送出11張國王笑臉，上一位在生涯第二場先發有如此表現的菜鳥，要追溯到2018年的大谷翔平。

哈里森是大聯盟官網第20號新秀，也是備受巨人軍期待的強力左投，他在小聯盟時期就已擦亮三振機器威名，生涯在小聯盟每九局能投出14.6次三振。

哈里森上週生涯首場先發對費城人，投3.1局掉2分退場；而這場比賽則大展K功，用91球投了6.1局，被敲出3支安打、投出2次保送，無失分的同時還投出11K，幫助球隊以4：1贏得關鍵一勝，哈里森則順利摘下首勝。

Ky11e Harrison pic.twitter.com/c7njsDmvzl — SFGiants (@SFGiants) 2023年8月29日

賽後他的捕手搭檔貝利（Patrick Bailey）說：「我覺得最有趣的地方是，每個人看起來都很震驚，表情像是說『天啊，這真是太不可思議了。』我已經跟哈里森在小聯盟奮戰三年了，看到他站在最大的舞台上，向一群優秀的觀眾展示身手，真的太酷了。」

哈里森這場比賽寫下諸多紀錄，他在前三局就狂飆7K，是巨人50年來最年輕有此表現的投手；生涯第二場先發就單場送出11次三振，上一個達標的菜鳥投手是大谷翔平，該場比賽他投了7局無失分，外帶12K。