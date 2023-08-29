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MLB／先說沒幫洋基招募 松井秀喜盼大谷盡快破全壘打紀錄
大谷翔平生涯累積171支全壘打，即將超越「酷斯拉」松井秀喜保持的日本球員最多轟紀錄（175支）。對此，松井大方表示期待大谷能破紀錄，並在季後找到適合自己的球隊。
松井秀喜目前擔任洋基特別顧問，他近日在一場活動上被問到，全壘打紀錄將被大谷打破，心情會不會很複雜，他回應，「完全沒有。我的成績不是日本球迷能自豪的數字，所以我希望他能趕快超越，他是唯一能同時打擊和投球都創紀錄的球員，他正在做驚人的事，這不是謙虛，我和他不是同個等級。」
大谷本季因右手肘尺側副韌帶撕裂，不會再登板投球。不過他會持續打擊，目前已累積44轟，領先美聯第2名10轟。對此，松井期盼大谷能成為全壘打王，「很多棒球少年都仰慕他，我認為這將為日本棒球帶來光明未來。他偉大的地方不只打球，我認為他為棒球付出一切，他對棒球的態度是好範本，因此他如果能拿到全壘打王，我會很高興。」
松井秀喜接著強調，大谷翔平擁有身體素質，造就出驚人力量，加上高水準擊球技巧，他的打擊風格是透過訓練得到，不是所有人都能模仿。
大谷翔平今年季後將成為自由球員，松井希望大谷能找到想去且適合自己的球隊，「當年我成為自由球員時，我認為洋基很好，所以很高興能加盟，但每個人有不同想法。」
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