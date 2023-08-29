MLB／水手叫羅德里奎茲的無肉腳 J-Rod「鐵支」再創百年紀錄

水手隊球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）八月手感超可怕，是水手能逆襲美西龍頭的大功臣，今天在對戰運動家的比賽中再度繳出「鐵支」表現，幫助水手以7：0獲勝，拿下這個月第20勝，羅德里奎茲也為自己再添一筆百年紀錄，強勢競逐八月份美聯最佳球員。

水手今天推出傷癒復出第二場的胡（Bryan Woo）先發，他投6局無失分表現精彩，打線也給足支援，在羅德里奎茲的4安、3打點帶領下，胡順利拿下生涯第2勝。

羅德里奎茲今天第二次上場打擊敲出帶打點的二壘安打，再下個打席又敲出兩分砲，接下來兩個打席都靠著快腿跑出內野安打，近期長打狂趕進度，已連續3場比賽開轟。

羅德里奎茲在10場比賽內有4場敲出4安，是大聯盟自1900年後最多，他目前連續13場比賽敲安，這段期間內62個打數猛敲32支安打，包含5轟、8盜、21打點，攻擊指數高達1.407，超越藍鳥游擊手比切特（Bo Bichette）登頂美聯安打王。

Julio Rodríguez’s five 4+ hit games are the most by a player in a 10-game span since 1900



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h/t @EliasSports https://t.co/ObB7rZIfW1 — Sarah Langs (@SlangsOnSports) 2023年8月29日

距離賽季結束還有31場，對目前累積24轟、35盜的羅德里奎茲來說，「單季30轟+30盜」並非遙不可及的目標，水手隊史另一位達成的球員為1998年的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。

水手在這場比賽過後，拿下本月第20勝，是隊史第五次，上一次是狂掃116勝的2001年，本月剩下兩場對爐主運動家的比賽，本季還沒輸過運動家的水手有很高機率能寫下隊史新紀錄。