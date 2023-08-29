MLB／史詩紀錄差一轟！ 2瘋狂球迷討抱讓亞古納「男上加男」

勇士球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）即便在客場魅力也無法擋！今天他在作客落磯的賽事中狂敲4安，包含本季第29轟跟第60、61次盜壘，距離「30轟、60盜壘」的史詩紀錄僅有一步之遙，但在這場比賽中有兩名男粉絲在衝進場內想擁抱亞古納，形成意料之外的插曲。

Thankfully Ronald Acuña is ok after two fans just tried to hug him in Right Field pic.twitter.com/5QhQomA4Eu — Barstool Baseball (@StoolBaseball) 2023年8月29日

亞古納今天隨勇士來到以打擊天堂著稱的洛磯主場，球場上的表現可說是毫不留情，5個打數內狂敲4安，灌進5分打點，在近期道奇貝茲（Mookie Betts）手感超火燙的情況下，用球棒替自己穩固目前的MVP領先地位，也幫助球隊以14：4打爆洛磯。

此外，賽後亞古納累積29轟、61盜，是大聯盟史上第七個單季「20轟+60盜」的賽季，也是33年來首人，其中盜帥韓德森（Rickey Henderson）就佔了三次，大聯盟史上從未有人達到過單季30轟、60盜，勇士本季還有32場比賽，亞古納幾乎篤定能達標。

亞古納的巨星風采讓他上場打擊時受到主場球迷們的歡呼，甚至有瘋狂球迷在比賽中跑進場內緊擁他，工作人員發現後隨即將其架住，沒想到此時又有一人跳步進場直衝亞古納，讓亞古納、球迷、工作人員等七人如同追撞事故一樣倒在一起，形成罕見的畫面。

雖然這件意外顯示出亞古納的超高人氣，但也有不少球迷指出球場工作人員的反應慢半拍，這樣的危險行為，甚至可能讓亞古納在推擠過程中受傷：「這不應該發生，大聯盟必須更好的保護球員」、「這會導致嚴重後果」、「保全讓球迷衝進場內？一點都不好笑，洛磯有得解釋了。」