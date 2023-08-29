MLB／為滿壘而生的狀元郎 雙城路易斯連2天滿貫砲寫紀錄

滿壘不要被我逮到，不然就一棒風雲變色！2017年的選秀狀元路易斯（Royce Lewis）從傷兵名單回歸後狀況火燙，繼昨天敲出滿貫砲幫助雙城緊咬遊騎兵至延長賽贏球，今天又在二局上半扛出滿貫砲，創下隊史新紀錄。

He did it again!



Make that back-to-back games with a grand slam for Royce Lewis! pic.twitter.com/P4Eq4dEGCQ — MLB (@MLB) 2023年8月29日

路易斯高中畢業被雙城以狀元籤選入後，登上大聯盟之路可說是不斷跟病痛戰鬥，早在2021年就有望大展身手，季前卻因前十字韌帶撕裂而整季報銷，直到2022年五月才登上大聯盟，但沒過多久同個部位又再度撕裂提前報銷，本季回歸後也曾因左頸斜肌拉傷缺席兩個月，

近期他從傷兵名單回歸後向球迷們展現了對於打擊的渴望，復出12場比賽至今OPS破1，敲出4轟打回13分打點，包含最近連續兩場敲出滿貫砲。

路易斯成為雙城隊史首位連兩天敲出滿貫砲的球員，他的生涯首轟也是發滿貫砲，堪稱為滿壘而生的男人，除此之外，路易斯生涯前10支全壘打內就有3支是滿貫，是大聯盟史上第10位，上一位達成的是道奇的泰勒（Chris Taylor）。

Royce Lewis is the 10th player with 3 grand slams within his 1st 10 career HR, joining:



Dom Dallessandro

Russ Derry

David Eckstein

Brian Johnson

Justin Maxwell

Brian Roberts

Shane Spencer

Jim Tabor

Chris Taylor https://t.co/4IYxiP778f — Sarah Langs (@SlangsOnSports) 2023年8月29日

這場比賽雙城最終以10：4擊潰守護者，將在美聯中區的領先優勢擴大為7場，接下來雙方在9天內要進行5場比賽，美聯中區的態勢或許會就此奠定。