MLB／最糟的季中補強 吉歐利托吞轉隊後第5敗：我很差勁

天使與費城人隊今天進行三連戰首場比賽，大谷翔平今天4打數1安打，獲得1次敬遠保送。天使先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）主投5.2局，被敲3發全壘打失5分，天使最終以4：6輸球，吉歐利托吞下轉隊後第5敗。

天使首局靠倫吉佛（Luis Rengifo）適時安打先馳得點，但1局下費城人球星透納（Trea Turner）轟出陽春砲追平。4局上天使打者朱力（Brandon Drury）滿壘時敲安，再度領先。4局下費城人又立刻回應，強打哈波（Bryce Harper）敲出追平兩分砲，5局下透納再轟出兩分砲，取得5：3領先。

天使7局上追回1分，但費城人8局下靠著馬許（Brandon Marsh）的安打再添1分保險，終場以6：4擊敗天使。賽後費城人戰績73勝58敗，領先國聯外卡第2的響尾蛇隊來到4場；天使則是63勝69敗，落後美聯外卡第3的太空人隊11.5場勝差。

大谷翔平。 法新社

大谷翔平本場比賽4打數1安打，獲得1次敬遠，吞1次三振，打擊率下降到0.304。大谷目前累積19次敬遠還是大聯盟最多。

吉歐利托交易大限前轉隊到天使，成績不如預期，先發6場苦吞5敗，防禦率高達6.89，堪稱最糟糕的季中補強。他賽後被要求評價自己在天使的表現，他直言，「非常差勁，沒有其他話能形容。」