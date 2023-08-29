MLB／洋基40號王牌回歸！塞佛里諾打虎連兩戰強勢反彈
身披40號球衣的洋基先發塞佛里諾（Luis Severino）本季狀況差到極致，本季前16場出賽防禦率高達7.26，但近期表現復甦，今天對戰老虎繳出7局無失分好投並飆出8次三振，局數跟三振數都是本季新高，率領洋基以4：1帶走勝利。
塞佛里諾上一場對國民投6.2局已是本季最高，今天又推進到7局，只被敲出5支零星安打，沒有送出任何一次保送，且這兩場先發都沒失分，對於年底將成為自由球員的他來說，沒什麼比在季末成功反彈來得更重要。
塞佛里諾說：「總會有這樣的夜晚，你感覺得到自己的球威、感覺自己的速球回到狀況，當你有類似的好手感，必須得多加利用，我正努力解決發生的一切，不讓其他的事情影響我，專注於現在我們擁有的比賽。」
這是塞佛里諾本季首度二連勝，在近況低迷的洋基陣中相當罕見，洋基自從7月23橫掃皇家以來就沒再贏過系列賽，塞佛里諾的好投搭配賈吉（Aaron Judge）、托瑞斯（Gleyber Torres）兩人背靠背開轟，幫助球隊在對老虎的系列賽有好的開始。
洋基教頭布恩（Aaron Boone）也替塞佛里諾走出低潮感到高興，「很高興看到他的表現，證明了他很努力戰勝困境，希望這兩場能成為他的跳板，讓他走完賽季剩下的路，我們知道他有能力做到。」
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