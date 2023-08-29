MLB／眼睜睜看投手掉10分 紅襪教頭難受「他說他可以投完」

紅襪今天一度以4：3領先的比賽，打到5：13輸給太空人隊，中繼投手巴爾克洛（Kyle Barraclough）投完最後4.1局掉10分，紅襪面臨各種止損點卻不換投，殘忍調度飽受質疑，總教練柯拉（Alex Cora）賽後對此解釋，「我們今天有很多投手都無法出賽。」甚至第9局再上是巴爾克洛自己爭取。

紅襪此役由塞爾（Chris Sale）先發4.2局被敲7安打、失3分，送出6次三振，巴爾克洛在第5局、兩出局時接手先幫塞爾化解壘上有人危機，續投進入第6局，以連兩保送開局，亞土維（Jose Altuve）敲出三壘打清空壘包，後續再對布萊格曼（Alex Bregman）投出觸身球、挨艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）三分砲，危機還在不斷擴大。

令外界不解的是，紅襪帶著4：3領先進入第6局，比分一路演變成4：5、4：8、4：9，看起來都是換投時機，紅襪卻續留巴爾克洛在投手丘上，最終投完整場比賽，他在第7、8局繼續掉分，包括讓亞土維成就完全打擊的兩分砲。

巴爾克洛最終後援4.1局共用94球，被敲11支安打、5保送，狂瀉10分，他是隊史第3位投4.1局內、掉10分以上的後援投手。

柯拉表示，「他在3A投得很出色，可以攻擊好球帶，只是今天未如預期。」眼睜睜看著他掉10分卻不換投，柯拉表示，自己看了也覺得很難受，「但我們牛棚今天有很多人不能投，這就是我們現在的處境。」

柯拉也透露，第9局再上是巴爾克洛自己的意思，「我們當時有考慮派野手上去投，但他說『讓我來，我會完成這場比賽』。」