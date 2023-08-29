快訊

康是美、寶雅夾擊 藥妝龍頭屈臣氏搶銀髮商機有何盤算

MLB／達比修成傷兵至少缺席2場 今年恐無法美日通算200勝

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修有。 法新社
達比修有。 法新社

現年37歲的教士隊日籍投手達比修有因右手肘發炎，進入15天傷兵名單。教士總教練梅爾文（Bob Melvin）指出，他至少缺席2場先發，達比修目前美日通算196勝，今年恐怕無法順利達陣200勝。

達比修季前和教士簽下6年1.08億美元延長合約，他後來仍參加世界棒球經典賽。本季他投球成績不甚理想，先發24場戰績8勝10敗，防禦率4.56，每局被上壘率1.30，都是2018賽季後最差表現。

教士總教練梅爾文（Bob Melvin）受訪時透露達比修至少錯過2場先發，他說，「在我們得到更多資訊前，不知道下一步會如何走。」梅爾文接著強調達比修今年投很多球，想對他的傷勢謹慎一點。

達比修成為教士先發輪值第2位傷兵，先前馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）因右肩發炎已缺賽一個月。教士今天擊敗後紅雀後，目前戰績62勝70敗，落後外卡第3仍有7.5場勝差。據ESPN報導，如果教士戰績繼續這樣低迷，球團可能會讓這2位傷兵提前關機。

達比修有 教士

相關新聞

MLB／紅襪投手掉10分還不換 亞土維「刷」出完全打擊

「聽牌」完全打擊，太空人隊亞土維（Jose Altuve）8局上直接轟過芬威球場綠色怪物，用這支兩分砲胡牌，締造生涯第一...

MLB／哈波不出手招募大谷翔平 「他有權做最好的選擇」

大谷翔平作客費城，費城人隊當家球星哈波（Bryce Harper）今天站一壘，是否會趁機招募大谷？他明確表達不會，他說大...

MLB／重返紐約談大都會終有一天爭冠 薛則：但我沒時間了

今天再踏進花旗球場，薛則（Max Scherzer）的身分已是客隊球員，聊到交易大限前決定「分手」，他感謝老闆及總管的誠...

MLB／生涯第200勝好遙遠 韋恩萊特拚199勝先苦吞9連敗

紅雀隊41歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）邁向200勝之路有夠艱辛，今天在聖路易主場對教士隊之戰，先發6...

眼睜睜看投手掉10分 紅襪教頭難受「他說他可以投完」

紅襪今天一度以4：3領先的比賽，打到5：13輸給太空人隊，中繼投手巴爾克洛（Kyle Barraclough）投完最後4...

MLB／達比修成傷兵至少缺席2場 今年恐無法美日通算200勝

現年37歲的教士隊日籍投手達比修有因右手肘發炎，進入15天傷兵名單。教士總教練梅爾文（Bob Melvin）指出，他至少缺席2場先發，達比修目前美日通算196勝，今年恐怕無法順利達陣200勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦