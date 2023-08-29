MLB／達比修成傷兵至少缺席2場 今年恐無法美日通算200勝
現年37歲的教士隊日籍投手達比修有因右手肘發炎，進入15天傷兵名單。教士總教練梅爾文（Bob Melvin）指出，他至少缺席2場先發，達比修目前美日通算196勝，今年恐怕無法順利達陣200勝。
達比修季前和教士簽下6年1.08億美元延長合約，他後來仍參加世界棒球經典賽。本季他投球成績不甚理想，先發24場戰績8勝10敗，防禦率4.56，每局被上壘率1.30，都是2018賽季後最差表現。
教士總教練梅爾文（Bob Melvin）受訪時透露達比修至少錯過2場先發，他說，「在我們得到更多資訊前，不知道下一步會如何走。」梅爾文接著強調達比修今年投很多球，想對他的傷勢謹慎一點。
達比修成為教士先發輪值第2位傷兵，先前馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）因右肩發炎已缺賽一個月。教士今天擊敗後紅雀後，目前戰績62勝70敗，落後外卡第3仍有7.5場勝差。據ESPN報導，如果教士戰績繼續這樣低迷，球團可能會讓這2位傷兵提前關機。
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