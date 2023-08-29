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MLB／大都會還沒賣完？傳重砲阿隆索預計休賽季被交易

聯合新聞網／ 綜合報導
阿隆索是大聯盟首屈一指的頂尖重砲。 美聯社
阿隆索是大聯盟首屈一指的頂尖重砲。 美聯社

季前意氣風發的大都會不過半個球季就舉白旗投降，成為季中最大賣家，未來幾年的剩餘戰力備受質疑，近期有外媒指出，大都會的重整之路不止於此，2019年全壘打王「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）在休賽季也很有機會也會被交易走。

大都會目前戰績位居國聯東區墊底，甚至比早早開坦的國民還差，實在很難想像季前這是一支團隊薪資創新高的豪華艦隊，季中在老闆科恩（Steve Cohen）同意後大刀闊斧，展開甩賣模式，一共交易走了六名球員，包含兩名塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）。

雖然柯恩表示季中的交易是為了長遠打算，希望球隊在兩年後能重拾爭冠競爭力，但據傳大都會仍尋求將現有陣容變賣，榨乾剩餘價值，三度入選明星賽的當家重砲阿隆索無疑是最有價值的籌碼。

2019年登上大聯盟的阿隆索明年底將成為自由球員，身手進入全盛期的他預計能撈到一份大合約，但在續約價碼上卻始終和母隊大都會有不小落差，根據《今日美國》報導，大都會已經告知其他球隊，明年結束後沒有合約的球員都開放交易。

有一名不具名的國聯總管表示：「大都會有很多機會可以續約阿隆索但都沒有做，雙方的未來已不言自明。」

阿隆索本季打擊率雖寫下生涯新低，但長打火力依舊是聯盟頂尖水準，8成50的攻擊指數是全隊最佳，目前39轟排名國聯第二，緊追榜首歐森（Matt Olson）。

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