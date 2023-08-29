MLB／道奇岡索林跨過激勵獎金門檻 但將動TJ手術本季報銷
道奇隊強投岡索林（Tony Gonsolin）日前因右前臂發炎進傷兵名單，球團今宣布他將進行TJ韌帶置換手術，本季確定提前報銷，可能明年賽季也無法回歸。
岡索林8月19日面對馬林魚隊，繳出生涯最慘烈表現，主投3.1局挨5發全壘打，狂失10分，創生涯單場最多失分紀錄，防禦率飆升到4.98，也中斷道奇當時的11連勝。
岡索林後來因右前臂發炎被放進傷兵名單，今天球團宣布他將在美國時間9月1日進行右手肘TJ韌帶置換手術。
本季岡索林先發20場，防禦率高達4.98，每局被上壘率1.22，比去年遜色許多。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露岡索林本季一直在處理手肘傷勢，「直到無法做到前，他都覺得自己能讓打者出局。當時（19日）沒有症狀，坦白說他現在還能投球，但不會有貢獻。」
岡索林合約有激勵獎金項目，先發14場能領50萬美元，接下來每完成2場先發能多拿50萬美元，他總計多得200萬美元。對此羅伯茲理解岡索林的立場，他強調，「如果我們1個月前停止他投球，他現在仍會面臨相同情況（動刀）。」
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