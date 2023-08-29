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MLB／哈波不出手招募大谷翔平 「他有權做最好的選擇」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
哈波。 美聯社
哈波。 美聯社

大谷翔平作客費城，費城人隊當家球星哈波（Bryce Harper）今天站一壘，是否會趁機招募大谷？他明確表達不會，他說大谷有權為自己做出最好的決定，「而他所選擇的那一隊，將會得到一名好球員和一個好人。」

大谷上周診斷出手肘韌帶撕裂，本季不再投球，費城球迷只看得到單刀的大谷。哈波對於大谷的傷情也表達遺憾，「這真的很糟，不只是對他言，而是對棒壇的所有人。」

哈波表示，大谷是史上最佳球員之一，現在遇到了傷情，「希望不是嚴重到需要進行手術，可以經過復健重返投手丘，繼續做他自己（Just be Shohei），因為大家都想看他。」

大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

被問到今天若在一壘碰到大谷是否會趁機招募時？哈波先是反問：「來費城嗎？你們是在說這個嗎？」他表示不會，「他可以選擇去任何他感覺對自己最好的地方，不管那會是安那罕或哪裡，他會為自己和家人做出最好的決定。」

儘管大谷因韌帶傷勢，何時可以再啟投球充滿疑問，但季後上架時外界仍會以「二刀流」評估他的價碼，費城媒體就以自家選手形容，「一位能打得像哈波（年薪2538萬美元）、投得像惠勒（Zack Wheeler，年薪2360萬美元）的選手，是否值得拿到兩份薪水加總？」

面對這場即將上演的大谷爭奪戰，哈波也抱持期待，「我想不只是我自己，我相信大家都很期待看看他進入自由市場後的狀況，想知道他最後會去哪裡。」

哈波 費城人 大谷翔平

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