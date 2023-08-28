MLB／在熟悉的綠色怪物平生涯最多轟 貝茲率道奇宰紅襪

看完上半季，許多球迷都認為勇士強打亞古納（Ronald Acuna Jr.）進帳首座MVP應是十拿九穩的事，但道奇「木屐」貝茲（Mookie Betts）這個月超狂表現讓國聯MVP的競爭頓時變得超激烈，今天他在對戰老東家紅襪的比賽中敲出平生涯最高的本季35轟，幫助道奇以7：4帶走勝利，也為自己爭第二座MVP添足本錢。

貝茲在六局上半敲出飛越左外野綠色怪物的兩分砲，幫助球隊擴大為4：0領先，距離本季結束還有33場比賽，但貝茲已經追平生涯單季最多全壘打數。

貝茲說：「對於波士頓和這裡的球迷為我做的一切，我感到很幸運，也很感謝有這個機會，你們幫助我成長為如今的模樣。」

貝茲曾在2018年身披紅襪球衣拿下MVP，該年他的攻擊指數高達1.078，WAR破10，也是貝茲認為生涯最好的一季，「2018真是太瘋狂了，如果我有與那年類似的表現，那代表我做得很棒，如果我說拿到MVP不酷，那肯定是在說謊，但最重要的是贏得分區冠軍、拿下世界冠軍並表現得好。」

除了貝茲往生涯里程碑邁進，另一名MVP隊友弗里曼（Freddie Freeman）也在今天敲出本季第50支二壘安打，早已超越上賽季生涯最高的47支，接下來弗里曼放眼單季60支二壘安打，過去87年來從來沒人達到這樣的數量，弗里曼跟貝茲在六場客場系列賽內一共打出29安，被譽為是當今球界最強前兩棒。

道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）笑著說：「看著貝茲跟弗里曼打球，會感覺只需要這兩個人上場就好，在我的記憶中從沒有兩名打者能在本壘板兩側給予這麼大的威脅。」